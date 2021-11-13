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Spor

Cedi Osman'dan Detroit Pistons'a 17 sayı

Cedi Osman'ın 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 98-78 mağlup etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:29
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 98-78 yendiği maçta 17 sayılık katkı sağladı.

Cavaliers, sahasında Pistons'ı mağlup ederek 8. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Darius Garland, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman, 22 dakika 46 saniye süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 9. maçını kaybeden Pistons'ta Jerami Grant 16, Frank Jackson 12, Josh Jackson 11 sayı kaydetti.

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