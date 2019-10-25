Cedi Osman'dan tarihi imza

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

New York Times'tan Marc Stein'ın haberine göre; Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'a 4 yıllık yeni bir kontrat sundu. Cedi Osman, bu kontrat karşılığında ilk yıl 8.6 milyon dolar kazanacak ve her yıl maaşı azalacak.

Cedi Osman, Cavaliers'tan 4 yıl sonunda toplam 31 milyon dolar kazanacak.

Cleveland Cavaliers'ın 2015 draftında 2. turdan seçtiği Cedi Osman, NBA kariyerinde çıktığı 138 maçta 9 sayı, 3.5 ribaunt ve 1.7 asist ortalamaları yakaladı.