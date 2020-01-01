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Spor

Cedi Osman'ın 14 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.

01.01.2020  12:27 - Güncelleme: 01.01.2020  12:27

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 117-97 yendi.

Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.

Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Furkan'ın takımı arka arkaya 3. maçını kaybetti

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.

Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular.

Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.

Gecenin diğer sonuçları:

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)

Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101

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