Cedi Osman'ın 20 sayısı Cleveland Cavaliers'a ilk galibiyeti getirdi

Quicken Loans Arena'da oynanan karşılaşmaya yıldız oyuncusu Kevin Love'dan yoksun çıkan Cavs'ta Cedi Osman ilk beşte maça başladı. 34 dakika sahada kalan Cedi, 7/9 serbest atış, 3/5 üç sayı, 2/6 iki sayı isabetiyle 20 sayıyla takımının en sokorer ikinci oyuncusu oldu. Milli basketbolcu maçta 5 ribaund alıp, 3 asist yaparken, bir de top çaldı.

Cavaliers'ta Rodney Hood 26 sayı, George Hill 17 sayı, Tristan Thompson 11 sayı, 17 ribaund ile oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 4 asist ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Alex Len 22 sayı 9 riabund ile Young'a eşlik etti.