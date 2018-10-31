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Cedi Osman'ın 20 sayısı Cleveland Cavaliers'a ilk galibiyeti getirdi

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Atlanta Hawks'ı 136-11 yenerek ilk galibiyetini aldı. Cedi Osman performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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Quicken Loans Arena'da oynanan karşılaşmaya yıldız oyuncusu Kevin Love'dan yoksun çıkan Cavs'ta Cedi Osman ilk beşte maça başladı. 34 dakika sahada kalan Cedi, 7/9 serbest atış, 3/5 üç sayı, 2/6 iki sayı isabetiyle 20 sayıyla takımının en sokorer ikinci oyuncusu oldu. Milli basketbolcu maçta 5 ribaund alıp, 3 asist yaparken, bir de top çaldı.

Cavaliers'ta Rodney Hood 26 sayı, George Hill 17 sayı, Tristan Thompson 11 sayı, 17 ribaund ile oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 4 asist ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Alex Len 22 sayı 9 riabund ile Young'a eşlik etti.

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