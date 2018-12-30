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Cedi Osman'ın 22 sayı, 8 ribauntluk performansı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 111-108 kaybettikleri maçta 22 sayı ve 8 ribaunt üretti.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı.

Üst üste 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Cedi Osman, 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti, 8 de ribaunt aldı. Larry Nance ise 18 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Harden durdurulamıyor

Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 108-104 yenerek peş peşe 4'üncü, son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.

Maçı 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, art arda 3. kez 40, 7. defa da 35 sayı barajını geçti.

Pelicans'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve E'Twaun Moore 21 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 129-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-108

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 130-126

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 111-108

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-112

Utah Jazz-New York Knicks: 129-97

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 118-122

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 105-115

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 111-122

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