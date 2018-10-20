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Cedi Osman'ın 22 sayıyla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers deplasmanda Minnesota Timberwolves'a mağlup oldu

NBA'de dün gece oynanan maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 131-123 mağlup etti.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ta sezonun ikinci  maçına da ilk beşte çıkan Cedi Osman, Minnesota Timberwolves'a 131-123  yenildikleri mücadelede 35 dakika süre aldı. Milli basketbolcu 22 sayı, 3  ribaunt, 8 asistle oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 25 sayı, 19 ribaunt, Tristan Thompson da 14  sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Minnesota Timberwolves'ta Jimmy Butler 33, Andrew Wiggins 22 sayıyla  galibiyette önemli rol oynadı.

Son şampiyon ikide iki yaptı

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 124-123 yenerek bu sezon ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Konuk takımda Kevin Durant 38, Stephen Curry 31 sayıyla oynarken, ev  sahibi ekipte Joe Ingles'in 27, Donovan Mitchell'in 19 sayılık performansı  mağlubiyete engel olamadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks ise  sahasında Indiana Pacers'ı 118-101 mağlup etti.

Kenardan gelerek 23 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının  galibiyetine 3 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Giannis  Antetokounm, 26 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 131-123

Utah Jazz-Golden State Warriors: 123-124

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 88-120

Brooklyn Nets-New York Knicks: 107-105

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 131-117

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 149-129

Toronto Raptors-Boston Celtics: 113-101

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 118-101

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-92

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