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Cedi Osman'ın 'double-double'ı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Orlando Magic'e 102-100 kaybettikleri maçta 11 sayı ve 10 ribaunt üretti.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Orlando Magic'in 102-100 yendiği Cleveland  Cavaliers, 10. karşılaşmasında 9. mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Magic'i galibiyete, 23 sayı, 9 ribauntla oynayan Aaron  Gordon, 15'er sayı kaydeden Terrence Ross ve Evan Fournier taşıdı.

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers'ta Georghe Hill 22  sayı, 6 asist, 4 top çalma, Tristan Thompson 19 sayı, 16 ribaunt ve Cedi Osman 11  sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Nuggetslı Murray'den 48 sayı

Denver Nuggets, oyun kurucusu Jamal Murray'nin 48 sayıyla kariyer  rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı Boston Celtics'i 115-107 yendi.

Celtics'te Kyrie Irving 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve  Jayson Tatum 15'er sayıyla oynadı.

Warriors ve Raptors dolu dizgin

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Golden State Warriors, Memphis  Grizzlies'i 117-101, Doğu lideri Toronto Raptors da Utah Jazz'ı 124-111 yenerek  11. maçında 10. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 22 sayı, 6  ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üretti. Deplasmanda kazanan Raptors'ta ise Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred  VanVleet ve OG Anthony 17'şer sayı attı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Miami Heat: 115-120 (uzatmada)

Indiana Pacers-Houston Rockets: 94-98

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 102-100

New York Knicks-Chicago Bulls: 115-116 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116

Denver Nuggets-Boston Celtics: 115-107

Utah Jazz-Toronto Raptors: 111-124

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 117-101

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 120-109

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