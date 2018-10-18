Cedi Osman'ın muhteşem performansı galibiyete yetmedi

NBA'de Toronto Raptors'un Cleveland Cavaliers'ı 116-104 mağlup ettiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman mücadeleye ilk 5'te başladı.

Takımın liderlerinden biri olarak dikkat çeken Cedi, karşılaşmayı 17 sayı ve 10 ribaund ile tamamladı; NBA kariyerinde ilk kez double-double yaptı.

Cavs'te ayrıca Kevin Love 21 sayı kaydetti.

Toronto Raptors'ta takımın yeni ismi Kawhi Leonard 24 sayı ve 13 ribaund ile oynarken 37 dakika sahada kaldı. Raptors'un bir diğer yıldızı Kyle Lowry maçı 27 sayıyla tamamladı.