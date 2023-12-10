Cedric Bakambu: Efsane bir kulüpte oynuyorum

Galatasaray'da yedek kalmasına rağmen problem çıkarmayan ve sahada yer aldığı süreçte işini yapmaya çalışan Cedric Bakambu'nun bu performansı, Galatasaray taraftarının takdirini aldı.

"EFSANE BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

Sarı-kırmızılı bir taraftar sosyal medyadan Bakambu için, "Küsmüyor. Süre verilince işini yapıyor. Böyle karakterli futbolcuların hastasıyız" yorumunu yapınca, futbolcu da işi ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, efsanevi kulüpte oynuyorum. Hocanın bana verdiği her dakikadan keyif almaya çalışıyorum. Takım için bütün fedakarlıkları yapmaya hazırım. Sevgi için teşekkürler."

Cedric Bakambu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.