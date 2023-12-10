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Spor

Cedric Bakambu: Efsane bir kulüpte oynuyorum

Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun sosyal medyadan kendisini öven bir taraftara verdiği cevap gündem oldu.

10 Aralık 2023 Pazar 11:58 - Güncelleme:
Cedric Bakambu: Efsane bir kulüpte oynuyorum
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Galatasaray'da yedek kalmasına rağmen problem çıkarmayan ve sahada yer aldığı süreçte işini yapmaya çalışan Cedric Bakambu'nun bu performansı, Galatasaray taraftarının takdirini aldı.

"EFSANE BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

Sarı-kırmızılı bir taraftar sosyal medyadan Bakambu için, "Küsmüyor. Süre verilince işini yapıyor. Böyle karakterli futbolcuların hastasıyız" yorumunu yapınca, futbolcu da işi ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, efsanevi kulüpte oynuyorum. Hocanın bana verdiği her dakikadan keyif almaya çalışıyorum. Takım için bütün fedakarlıkları yapmaya hazırım. Sevgi için teşekkürler."

Cedric Bakambu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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