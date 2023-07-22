Uçağının arıza yapması sebebiyle İstanbul'a gelemeyen Cedric Bakambu, bu gece 23.30'da İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

PARAYI DEĞİL, G.SARAY'I SEÇTİ

Galatasaray, Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Bakambu, çok değil bundan 21 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'la sezon başına 3.5 milyon Euro'yu bulan (Garanti ücret 2.7, bonuslar 800 bin Euro) rakam karşılığında iki senelik sözleşme imzalamıştı.

SEZON BAŞINA 1.3 MİLYON EURO ALACAK

Ancak Galatasaray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.

TOPLAM 3.4 MİLYON EURO'YA MAL OLACAK

Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.

40 MİLYON EURO'YA ÇİN'E GİTTİ

Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Bakambu, Icardi ile güçlü bir ikili oluşturacak. Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, yeşil-beyazlılardan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olmuştu. İspanya'dan da 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya, sonra da Olympiakos'ta ter döktü.

İKİ GOL KRALLIĞI BULUNUYOR

Yıldız futbolcunun kariyerinde iki gol krallığı birden bulunuyor. 2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı. Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. (Sabah)