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Spor

Cedric Bakambu Galatasaray'da! Geliş saati belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Cedric Bakambu için mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

21 Temmuz 2023 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Cedric Bakambu Galatasaray'da! Geliş saati belli oldu
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi olması beklenen ancak Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca transferi daha da önem kazanan Cedric Bakambu transferi için mutlu sona bir adım kaldı.

Galatasaray'dan teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalayan Bakambu'nun, kontrat feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu.

16:30'DA İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Cedric Bakambu, saat 16.30'da İstanbul'a gelecek. Oyuncu ve kulüp arasında tüm anlaşmalar sağlandı.

40 MİLYON EURO'YA ÇİN'E TRANSFER OLDU

Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Bakambu, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos'ta forma giydi.

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