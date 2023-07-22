Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

SEZON BAŞINA 1.3 MİLYON EURO ALACAK

Ancak Galatasaray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.

TOPLAM 3.4 MİLYON EURO'YA MAL OLACAK

Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.