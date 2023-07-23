Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun transferinin mali şartlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE CEDRIC BAKAMBU'NUN İLK SÖZLERİ



"Son haftalar benim için zordu. Ancak artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Burada olduğum için çok mutluyum."

