Ceferin açıkladı! 'FFP'de ikinci aşamaya geçiyoruz'

Yeniden UEFA başkanlığına seçilen Aleksandar Ceferin yaptığı konuşmada Finansal Fair Play kurallarında ikinci aşamaya geçeceklerini duyurdu.

Ceferin konuya ilişkin, "Yeni finansal kurallar ile birlikte kulüpler tüm zamanların en rahat ekonomisine kavuştu. Her kulüp kendine göre doğru hamleler yapıyor." ifadelerini kullandı.

FFP'de ikinci aşamaya geçeceklerini belirten UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, "Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile Finansal Fair Play'in ikinci aşamasına geçeceğiz. Avrupa takımlarının ekonomisine ilişkin çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" açıklamasında bulundu.

(Akşam)