Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi
Aleksander Ceferin, tek başına girdiği seçimde yeniden UEFA başkanlığına seçildi.Aleksander Ceferin, tek başına girdiği seçimde yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Sloven avukat ve UEFA'nın 7. başkanı Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
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