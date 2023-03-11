Çekişmeli maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 69-65 mağlup etti.

Müsabakanın ilk 5 dakikası iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçildi: 9-9. Ev sahibi ekip, periyodun kalan bölümünde Cruz ve kenardan gelen Roberson'un etkili oyunuyla çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda da hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 dakikada yakaladığı 8-0'lık seriyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 30-19. Rakibine Hammonds ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla yanıt veren Gaziantep Basketbol, farkı 2 sayıya kadar indirerek, soyunma odasına 36-34 geride gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3. periyotta Roberson ve Troy Selim Şav ile etkili oldu. Müsabakanın 25. dakikasını 44-39 önde geçen ev sahibi ekip, periyodu da 57-44 önde bitirdi.

Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor baskısını sürdürdü. Savunmada Anosike ile etkili olan ev sahibi ekip, hücumda da Troy Selim Şav, Tarrant ve Roberson ile bulduğu sayılarla müsabakadan 69-65 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Umut Özgün Ergün xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Selim Şav xxx 16, Roberson xxx 16, Cruz xx 12, Tarrant xx 9, Anosike xx 8, Erdi xx 5, Williams xx 3

Başantrenör: Hakan Demir

Gaziantep Basketbol: Hammonds xxx 15, Muhsin Yaşar xx 13, Miller xx 9, Egbunu xx 9, Frankamp xx 8, Hanlan xx 8, Uğur Öğüt x 3

Başantrenör: Tutku Açık

1. Periyot: 22-17 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 36-34 (Manisa BBSK lehine)

3. Periyot: 57-44 (Manisa BBSK lehine )