Celal Dumanlı: Direndik ve kazandık

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'de yıldız futbolcu Celal Dumanlı, Sakaryaspor maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Celal Dumanlı, "Bu maç özelinde konuşmak gerekirse inanılmaz olay oldu. 4-5 net pozisyon yakaladık. Başka takım olsa kırılgan olurdu. 120 dakika boyunca direndik ve kazandık.' dedi.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Celal, 'Bu şampiyonluk bizim anamızın ak sütü gibi helal. Gol atmak güzel bir şey. Forvetin ödülü her zaman goldür. Şu anda buraya gelirken bir yoldaydık. Bu yolda katkım olduysa ne mutlu bana. Yolun sonunda mutlu olan taraf biz olduk, mutluyuz." ifadelerini kullandı.