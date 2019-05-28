Çelik yürekli adam tarih yazıyor

HİÇBİR şampiyonluk kolay değildir. Her şey şampiyonluk elbette zordur. Ama Galatasaray’ın yaşadığı sorunlar; en sonunda kazanılan mücadeleyi daha baştan neredeyse sıfırlamıştı. Bu yüzden hedefe ulaşmak; zordan çok, adeta imkansız noktasına gelmişti. İlk yaralıyıcı hatta yıkıcı darbe, Gomis’in G.Saray’dan ayrılması olmuştu. Ligin henüz ikinci haftasını oynadıktan hemen sonra, (Gönderildi mi-Gitti mi) ne olduğu hiç belli olmayan şekilde oluşan ayrılığı, çok tartışma konusu oldu. Gomis, “Başkan Mustafa Cengiz’in, menacerimle ilk karşılaştığı anda ona ‘Gomis’e gelen transfer teklifi var mı?’ diye sorması” beni çok yaralamıştı. Akılları bende değildi. Benden gelecek parayı gözlüyorlardı. Oysa ben ne “Sözleşmenin iyileştirilmesi” talebinde bulunduğunu, diğer bazı yakışıksız isteklerinin can sıkıcı noktaya geldiğini iddia ediyordu.

KADER AĞLARINI ÖRMÜŞTÜ

Aslında yönetimin, eli bağlıydı. O dönemde, UEFA’nın Mali Fair-Play kıskacı altındaydı. Kısıtlamalar, yasaklar ve muhtemel ceza tehditleri altında; Gomis olayında hataya düşmüş olabilirler. Ceza riskini göze almamak adına, istemeye istemeye gidişine evet demek zorunda kaldılar. Netice itibariyle; Gomis’in gidişi, gelir kalemine katkı vermişti. Nitekim, UEFA bu ve benzer nitelikli başka mali gelişmeler üzerine, G.Saray’a ceza verme konumuna gelmemiş; Trabzon’u disipline gönderirken sarı-kırmızılıları muaf tutmuştu. Yönetim, Gomis’in gönderilişiyle zor duruma düşse de; pratik fayda sağlamıştı. Bu nedenle; “Gomis mi kaçtı, yönetim mi gönderdi” tartışmasında, kesin ve net öncelikli ya da birinci suçlu yoktur. Kader ağlarını örmüştü. Olması gerekiyordu ki, oldu..

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Aslında, Gomis sonrasında Rodrigues sorunu da yaşandı. Ligin ikinci yarısından önce, o da Al-İttihad takımına gitti. Neden gene aynıydı, UEFA’nın istediği mali kaynak oluşumu... Kayıpların ardı arkası gesilmiyordu. Genç Ozan Kabak ve Serdar Aziz de, G.Saray’la yollarını ayırdı. Bütün bunlar olurken puan farkı giderek açılıyor, şampiyonluk iddiası/beklentisi/gerçekleşme oranı hızla düşüyordu. Fakat Fatih Terim; tüm olumsuz şartlara rağmen umudunu yitirmiyor, aksine umut pompalıyordu. “Her türlü puan farkını kapatırız” derken, müthiş bir inandırıcılık ve adanmışlık örneği gösteriyordu. G.Saray’da başka bir hoca olsa, yaşanan sallantılardan sonra; böyle bir güven duygusu yaşamak, asla mümkün olmazdı. Çevre şartları bu kadar olumsuzken; Belhanda-Feghouli ikilisinin savruk/kayıtsız/umutsuz futbol görüntüsü, had safhaya ulaşmıştı. Kendilerini şampiyonluğa ve G.Saray’a adamadan, öylesine oynuyorlardı. Taraftar burnundan soluyordu.

BİR DE EMRE SAKATLANDI

Bu ikilinin getirdiği sıkıntı yetmiyormuş gibi; Eren Derdiyok olayı ortaya çıktı. Sonrasında Sinan Gümüş meselesi patlak verdi. Büyük umutlarla Kasımpaşa’dan getirtilen Diagne de, kof çıkmıştı. Nagatomo sakatlandı. Maicon kaybı yaşandı. En büyük felaket de, (Takıma büyük katkı verdiği bir dönremde) Emre Akbaba’nın ilk sakatlığı patlak verdi. Yani...G.Saray’ın şampiyon olması için değil, neredeyse olmaması için; gereken bütün şartlar bir bir patlak veriyordu.

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Ama G.Saray’ın en büyük şansı; olumsuz gelişmelerden zerre kadar etkilenmeyen ve ne olursa olsun iddiasını/umudunu/inancını kaybetmeyen Fatih Terim gibi çelik iradeli olağanüstü bir hocaya sahip olmasaydı. Onun kitabında çaresizlik yatmıyor... Ya olacak, ya olacak.

Cengiz’den örnek başkanlık dersleri

Cim-Bom’un patronu sayısız sıkıntıyla boğuştu, UEFA’yı, muhalefeti, rakipleri aştı, Terim ve takıma inanılmaz katkı verip, başarıya imza attı.

MUSTAFA Cengiz, Galatasaray’a başkan seçildiğinde; kendisinden çok şey beklenen biri olarak değil, daha çok tepki oylarına dayalı bir tercih seçeneğiydi. Kendisine ve yapabileceklerine yönelik, fazla bir beklenti yumağı oluşmamıştı. Seçilmeden önce bilinen biri değildi.

Ama kolları sıvadıktan sonra, çelebi kişiliğinin de verdiği bir sempatiyle; taşlı/tozlu yollardan geçti ve kendini kabul ettirdi. Pragmatik ama makul... Lafın altında kalmayan, gereğinde laf sokan... Agresif değil, fakat çekingen de olmayan... UEFA ile arayı ne barışık ne küskün tutan... Ligdeki rakiplerine karşı, (Arada gaflar yapsa da) özünde saygılı olan... Hocasını, kulübe başkan olmasını da isteyecek kadar saf/temiz/alçakgönüllü olan Mustafa Cengiz; şampiyonluğun elde edilmesinde, şaşılası bir katkının sahibi... Kulübü dibe vurduracak onca nedenin altında, yılgınlık yaşamadı. Terim’in psikolojik ve teknik dehasına, yönetim katında paralellik gösterdi. Olumsuzluklarda paniklemeyen, gelecekten korkmayan, kulüp içindeki yoğun muhalif grupların kontrolünü kaybetmesine fırsat vermeyen, zaman ayarlı bir lider. Gölge adamı olmadan bölge adamı oldu. Başarıda pay sahibi...

Feghouli Galatasaray’ı uçurdu

ŞAMPİYONLUĞUN elde edilişindeki Teknik Direktör Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz’in mutlak etkisi, elbette kimseyle kıyaslanamaz. Ama saha içindeki uyanışın da bir kahramanı var... Başlardaki savurgan ve temel amaçsız Sofiane Feghouli’nin, ikinci yarıdaki şok şahlanışı; yakalanan başarıya onu mecburen ortak ediyor. Miskin ve kırgın kimliğini bırakıp, liderlik kimliğini sahaya serdi. Onun dönüşümü, Galatasaray’ın da dönüşümünü sağladı. Cezayirli futbolcu, Sarı-Kırmızılı takım için itici güç oldu.

Linnes’e şapka çıkarın

Aslan, şampiyonluğa koşarken, takımın gizli kahramanı Linnes, muhteşem bir profesyonellik örneği gösterdi.

GALATASARAY’IN başarısında; elbette Feghouli, Onyekuru, Fernando Muslera, Luyindama, Nagatomo gibi bir çok isim ön plana çıkıyor ama; bunların dışında bir isim var ki, gizli kahraman rolünü üstlenmiş durumda... O da Linnes! Bu nasıl bir futbolcudur ki; oyundan alınır, surat asmaz. Son dakika oyuna sokulur, burun kıvırmaz. İlk onbire alınmaz, hatta maç kadrosuna bile sokulmaz; ama en ufak bir tepki ve huzursuzluk gösterisine itibar etmez... Hakeme ve rakibe saygısızlığı yok. Muhteşem bir profesyonel! Linnes’e ancak şapka çıkarılır.