Celta Vigo, Emre Mor'u sildi!
Celta Vigo'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan Emre Mor, ilk etap kamp kadrosuna alınmadı.
Celta Vigo'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve geçen sezon sürekli sakatlıklarla boğuşan Emre Mor, yeni sezonun ilk etap kamp kadrosuna alınmadı.
Transfer döneminde ismi son günlerde Galatasaray'la anılan Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosuna alınmadı. İzinli olan futbolcular Aspas, Labotka, Okay, Araujo, Jensen, Mazan ve Maxi Gomez de kamp kadrosunda yer almazken, Emre Mor, Hjulsager ve Juan Hernandez ise kadroda düşünülmedikleri gerekçesiyle kampa dahil edilmediler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.