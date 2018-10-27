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Celta Vigo'da Emre Mor ilk 11'e geri dönüyor

Celta Vigo teknik direktörü Antonio Mohamed, kadro dışı kalan ve ardından affedilen Emre Mor'un Eibar maçında ilk 11'de oynayacağını belirtti.

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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da teknik direktör Antonio Mohamed, bu sezon iki kez kadro dışı kalan ve sonra affedilen Emre Mor hakkında konuştu.

Antonio Mohamed, Emre Mor'un La Liga'da oynanacak Eibar maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını belirtti.

Eibar maçı öncesinde konuşan Mohamed, ''Hedefimiz ligi ilk 8 içinde bitirmek. Sezon başında oynadığımız gibi oynamalıyız. Kazanmak zorundayız. Taraftara galibiyet borçluyuz. Takımda ufak değişikliklere de gideceğiz. Emre Mor, bu maçla 11'e dönecek.'' dedi.

(Sporx)

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