Celta Vigo'da Emre Mor kadro dışı bırakıldı

Emre Mor için İspanya günleri sıkıntılı geçiyor. 21 yaşındaki milli futbolcu bir kez daha kadro dışı kaldı.

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Miguel Cardoso tarafından çalışmalarına bireysel olarak devam etmesine karar verildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde beklentilerin çok uzağında kalan genç oyuncuyla yolların ayırabileceği belirtiliyor.

Takım arkadaşı Okay Yokulu, Emre Mor'un durumu ile ilgili olarak, "Valladolid maçına motive oluyorum. Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Çok önemli bir maç ve 3 puana ihtiyacımız var. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon La Liga'da 8 maçta görev alan Emre Mor, daha önce teknik direktör Juan Carlos Unzue ve Antonio Mohamed döneminde de kadro dışı kalmıştı.

(Ntvspor)