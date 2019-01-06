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Celta Vigo'da Emre Mor krizi! 'Benim için artık öldü'

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor, hastalığı nedeniyle bir haftadır takımla birlikte çalışmalara katılamıyor ancak İspanya basını, Emre'nin yılbaşında parti yaptığını iddia ediyor.

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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, takımında krize yol açtı. Emre, hastalığı nedeniyle bir hafta aradan sonra ilk kez antrenmanlara çıktı. Ancak İspanyol basını, genç futbolcunun yılbaşında Dubai'ye gittiği ve orada parti yaptığını iddia etti.

Konu hakkında konuşan Celta Vigo Teknik Direktörü Miguel Cardoso, ''Emre, yılbaşından sonra ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Yılbaşını da hasta geçirmişti. Doktor, evde dinlenmesini söyledi. Geçen gün antrenmana gelecekti ama kendini iyi hissetmiyordu. Bugün ilk kez antrenmana katıldı ve sağlığı yerinde gözüküyor.'' diye konuştu.

''EĞER ÖYLEYSE EMRE BENİM İÇİN ÖLDÜ''

Miguel Cardoso'ya Emre Mor'un yılbaşını Dubai'de geçirdiği iddialarının sorulması üzerine teknik adam sert bir cevap verdi ve ''Eğer Emre, söylendiği gibi Dubai'ye gitmişse benim için öldü demektir. Yılbaşı günü Emre bana mesaj attı. Kendisini hasta hissettiğini söyledi. Ertesi sabah ise evine doktor yolladım. Kahvaltıdan önce doktor, eve gitti. Sonra doktorla da konuştum ve Emre'nin evde olduğunu söyledi.'' dedi.

(Sporx)

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