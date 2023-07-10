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Spor

Celtic, Callum McGregor ile nikah tazeledi

İskoç ekibi Celtic, altyapıdan yetişen 30 yaşındaki futbolcu Callum McGregor sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

IHA10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Celtic, Callum McGregor ile nikah tazeledi
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İskoç ekibi Celtic, altyapıdan yetişen 30 yaşındaki futbolcu Callum McGregor sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İskoçya temsilcisi Celtic, 30 yaşındaki Callum McGregor ile 2028'e kadar sözleşme yeniledi. Celtic'in altyapısından yetişen ve son 2 sezonda takımın kaptanlığı yapan İskoç futbolcu ile sözleşme uzatıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.

Tecrübeli orta saha, yeşil-beyazlı formayla geride kalan sezonda 26'sı İskoçya Ligi, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 3'ü İskoçya Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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