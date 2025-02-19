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  • Celtic taraftarı haykırmaya devam ediyor! Bu kez Almanya'dan mesaj verdiler
Spor

Celtic taraftarı haykırmaya devam ediyor! Bu kez Almanya'dan mesaj verdiler

Daha önce UEFA'dan aldıkları cezaya rağmen geri adım atmayan Celtic taraftarı, Bayern Münih'e konuk oldukları maçta bir kez daha İsrail'e 'kırmızı kart' gösterdiler.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 07:04 - Güncelleme:
Celtic taraftarı haykırmaya devam ediyor! Bu kez Almanya'dan mesaj verdiler
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İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'e konuk olduğu maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş müsabakalarına 3 maç ile devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu ilk maçını 2-1 kaybeden Celtic, deplasmandaki rövanş müsabakasında Bayern Münih ile karşılaştı.

Rövanş maçında 63. dakikada Nicolas-Gerrit Kühn'ün golüyle 1-0 öne geçen Celtic, uzatmalara gitmesi beklenen maçta 90+4'te Alphonso Davies'in golüne engel olamadı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Bayern Münih, son 16 turuna çıktı.

İskoç taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Tribünlerde yer alan bir pankartta, UEFA ve FIFA'ya 'İsrail'e kırmızı kart gösterilmesi' çağrısında bulunan "Show Zionism The Red Card" (Siyonizm'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer verildi.

Gazze'ye desteklerinden dolayı daha önce UEFA'nın cezalandırdığı Celtic taraftarları, geri adım atmadığını Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda gösterdi.

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