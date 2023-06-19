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Spor

Celtic'de Brendan Rodgers dönemi başlıyor

Celtic, başarılı teknik direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
Celtic'de Brendan Rodgers dönemi başlıyor
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İskoçya 1. Ligi takımlarından Celtic, Kuzey İrlandalı Teknik Direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rodgers, 2016-2019 yılları arasında yine Celtic'i çalıştırmıştı.

İskoçya temsilcisi Celtic, teknik direktörlük görevi için Brendan Rodgers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rodgers ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıklayan Celtic, 2016-2019 seneleri arasında da takımın başında bulunan Rodgers ile tekrar çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuzey İrlandalı teknik adam, kariyerinde 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Süper Kupa, 3 İskoç Ligi, 2 İskoçya Lig Kupası ve 2 de İskoç FA Cup şampiyonluğu yaşamıştı.

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