Celtic'in gözü Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Amartey'de

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta ayrılacak isimler de belli oluyor.

Sunsport'ta yer alan habere göre; Celtic, siyah beyazlı takımın başarılı stoperi Daniel Amartey'i gündemine aldı.

ÖĞRENCİSİNİ YENİDEN İSTİYOR

Haberde teknik direktör Brendan Rodgers'in, Leicester'dan öğrencisi olan Amartey'in transfer edilmesi için yönetime baskı yaptığı ifade edildi.

TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLDU

Bununla birlikte Celtic'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Ganalı stoperi kadrosuna katmak istediği ancak oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı aktarıldı.

ZORLUK ÇIKARILMAYACAK

Siyah beyazlıların, bu transferde İskoç ekibine zorluk çıkarmayacağı da vurgulandı.

Orta sahada da oynayabilen 29 yaşındaki stoper, 27 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.