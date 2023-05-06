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Spor

Celtics seride 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı 3. maçında Boston Celtics, Philadelphia 76ers'i 114-102 yenerek seride 2-1 öne geçti.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 11:03 - Güncelleme:
Celtics seride 2-1 öne geçti
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Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Philadephia 76ers'a konuk olduğu Doğu Konferansı yarı finalinin 3. karşılaşmasını 114-102 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te 27 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Jayson Tatum ve 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynayan Jaylen Brown öne çıktı.

76ers'ın skor yükünü, 30 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla mücadele eden Joel Embiid çekti. James Harden ise 16 sayı, 11 asist, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Öte yandan normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 76ers pivotu Embiid'e, maç öncesi ödülü verildi.

  • celtcs
  • 76ers

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