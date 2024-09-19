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Spor

Celtic'ten Devler Ligi'ne farklı başlangıç

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Celtic, evinde Slovan Bratislava'yı 5-1'lik skorla yendi.

19 Eylül 2024 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
Celtic'ten Devler Ligi'ne farklı başlangıç
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Celtic, sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Liam Scales, 47. dakikada Kyogo Furuhashi, 56. dakikada penaltıdan Arne Engels, 70. dakikada Daizen Maeda ve 86. dakikada Adam Uche Idah attı. Slovan Bratislava'nın tek golü 60. dakikada Kevin Wimmer'den geldi.

Celtic, bu galibiyetle Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Slovan Bratislava, ilk maçta puanla tanışamadı.

Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

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