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Spor

Celtic'ten Filistin bayrağı açan taraftarlara yasak

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Atletico Madrid maçı öncesi Filistin bayrağı açan taraftarların iç saha maçlarına girmelerini yasakladı.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Celtic'ten Filistin bayrağı açan taraftarlara yasak
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İskoç takımı Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Atletico Madrid maçı öncesi Filistin bayrağı açan taraftarların iç saha maçlarına girmelerini yasakladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Celtic, Filistin bayrağı açan taraftarlara gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı ifade edildi. Ada basını, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan müsabakada İskoç taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından uygulandığına vurgu yapıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün 'Yeşil Tugay' taraftar grubu üyelerinin gösteriler nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı, UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesi söz konusu olduğu belirtildi.

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