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Spor

Cem İlkel, Marsel İlhan'dan sonra bir ilki başardı

Milli tenisçi Cem İlkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı. Cem bu başarısıyla, 2015 yılında Roma Masters turnuvasında mücadele eden Marsel İlhan'dan sonra bir masters turnuvasında ana tabloya kalan ikinci Türk raket oldu.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:49
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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, seviye olarak dört büyük Grand Slam'dan sonra en önemli turnuvalardan kabul edilen organizasyonun ilk turunda Fransız raket Maxime Janvier'i 6-2, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Elemelerin final turunda ise ABD'li Govind Nanda'yı 2 saat 19 dakikalık müsabaka sonunda 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yenen Cem, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Cem bu başarısıyla, 2015 yılında Roma Masters turnuvasında mücadele eden Marsel İlhan'dan sonra bir masters turnuvasında ana tabloya kalan ikinci Türk raket oldu.

Milli sporcu, ana tablo ilk turunda yarın ABD'li Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

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