İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6295
  • EURO
    14,38
  • ALTIN
    732.731
  • BIST100
    1895.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cem Kavçak: Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk
Spor

Cem Kavçak: Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek elenen Afyonspor'da teknik direktör Cem Kavçak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:44
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu maçında Fenerbahçe'nin TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten maçta uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçın ardından Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Cem Kavçak ise göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını kaydederek, "Sahaya da bu anlayışla çıktık. Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabi kaliteli bir kadroları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu bizi ümitlendiriyordu, tribünlerin süre geçtikte tepki koyacağını biliyorduk ve öyle de oldu ancak penaltıdan yediğimiz bir gol sonucunda mağlup olduk." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.