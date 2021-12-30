Cem Kavçak: Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk

30 Aralık 2021 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:44

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu maçında Fenerbahçe'nin TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten maçta uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçın ardından Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Cem Kavçak ise göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını kaydederek, "Sahaya da bu anlayışla çıktık. Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabi kaliteli bir kadroları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu bizi ümitlendiriyordu, tribünlerin süre geçtikte tepki koyacağını biliyorduk ve öyle de oldu ancak penaltıdan yediğimiz bir gol sonucunda mağlup olduk." dedi.