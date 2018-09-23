Cem Kavçak: Galatasaray'ı da biraz analiz ettik, yaptıklarımız da işe yaradı

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi çalıştıklarını söyleyen Kavçak, "Maçtan önce söylemiştim. Hafta içi çok iyi oynamıştık ama galip gelmedik. Karşılaşmadan önce, 'sonuç ne olur bilmem ama sahada isteyen arzulayan bir takım olacak demiştim' ve öyle de oldu. Biz maçtan önce sondan 2'nciydik. Orası bizim yerimiz değildi bunu oyuncularla konuşmuştuk. Hepsini tebrik ediyorum bunu hak ettiler. Ben istatistik ve analize inanan bir insanım. Galatasaray'ı da biraz analiz ettik, yaptıklarımız da işe yaradı. Bunların hepsinin karşılığını aldık. Gururluyum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Galatasaray ilk yarı %65 ile topla oynarken ikinci yarı topu rakibe teslim ediyordu. Son 15 dakika inanılmaz hatalar yapıyordu. Videolarda bunu izledik, çalışmalarını yaptık" diye konuştu.

Özgüven depoladıklarını belirten antrenör, "Galibiyet ile öz güven inanılmaz arttı. Bunu istiyorduk. Çıkış yakalamak için özgüvene ihtiyacımız vardı. Soyunma odasında ve maç sonunda gördüm, takımın keyfi yerindeydi" dedi.

(Sporx)