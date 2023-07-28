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Spor

Cem Türkmen, MKE Ankaragücü'nde

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 21 yaşındaki genç orta saha Cem Türkmen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Cem Türkmen, MKE Ankaragücü'nde
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Clermont takımından orta saha oyuncusu Cem Türkmen'i renklerine bağladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Clermont forması giyen profesyonel futbolcu Cem Türkmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Onuk katılım sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen takımının altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu, Avusturya'nın Lustenau ekibinde de forma giymişti.

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