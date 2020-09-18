Cengiz, Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

AA 18 Eylül 2020 Cuma 16:23 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:24

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki milli futbolcu bu sabah Roma’daki Villa Stuart kliniğinde İngiliz takımının doktorları gözetiminde sağlık kontrolünden geçti.



Corriere dello Sport’ta çıkan haberde, Leicester City’nin milli oyuncuyu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

Haberde, Ünder’in bugün öğleden sonra İngiltere’ye giderek Leicester City ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



Gazetenin haberinde Leicester City’nin satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Roma’ya yaklaşık 28 milyon avro ödeyeceği yazıldı.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol atmış, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamamıştı.







