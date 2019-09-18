Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Mustafa Cengiz, "Moskova'da da hatırlarsınız yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. 17 kulübün birleşip yaptığı bir açıklama, içeriği doğru olsa da Galatasaray'a yönelik bir açıklamaydı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar... Bunlar hiç hoş şeyler değil. Hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İNSANI HAYVANDAN AYIRAN EDEPTİR"

"Eskilerin bir lafı var. Zırva tevil götürmez. Saçmalamanın açıklaması olmaz." diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, "Saçmalayan birine yanıt verirseniz siz de saçmalarsınız. Hollanda'nın öne geçmesi, önümüzdeki dönem Türk futbolunu geriye düşürür. Türk futbolunu kalkındırma amaçlıyız diyoruz fakat öne gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi de bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir." dedi.

"19:05 EYLEMİ BİLİNÇLİ YAPILDI"

Galatasaray Başkanı, "19:05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Bu tip beyanatlar, hedef saptırmaya yönelik, gündem değiştirmeye yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine zarar verir. Edep, aklın ziynetidir." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.