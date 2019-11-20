‘Cengiz seçime gitmek zorunda’
Galatasaray’ın eski İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, Sarı-Kırmızılılar’ın seçim gündemine istinaden çarpıcı açıklamalar yaptı.
- Star Spor
Helvacı, “Başkan Mustafa Cengiz istemese bile seçim talebini yerine getirmek zorunda. Hukuk tekniği açısından da seçim yapılmalı. Zararın neresinden dönülürse kardır. Kayyumla seçime gidilirse, sorumlusu bu yönetimdir” dedi.
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