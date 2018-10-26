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Cengiz Ünder Arsenal'e gidiyor

Roma'da oynadığı futbolla dev kulüpleri peşinden koşturan Cengiz Ünder için Arsenal 50 milyon sterlin teklif etti.

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Roma’nın parlayan yıldızı Cengiz Ünder, Arsenal ile anılmaya devam ediyor. Guardian Gazetesi, Avrupa’da en çok konuşulan transferlerden birinin Cengiz Ünder olduğunu vurguladı. Roma’da son 2 sezondur performansıyla dikkatleri toplayan Cengiz Ünder, transfer gündeminden düşmüyor. Guardian Gazetesi, Cengiz Ünder ile ilgili Arsenal’in ciddi olduğunu kaydetti. 50 milyon sterlinlik teklifin konuşulduğu belirtilirken, genç yıldızın Londra kulübüyle anlaşma durumunun Avrupa’nın en çok konuşulan transfer haberlerinden olduğu dile getirildi. 21 yaşındaki yıldızın, Arsenal’in kadrosunda istenen seviyede olduğu kaydedildi. Cengiz’in Manchester City, PSG ve Manchester United tarafından da izlendiği ancak Arsenal’in çok ciddi olduğu aktarıldı.

Guardian Gazetesi, Toni Kroos ile beraber Cengiz Ünder’in şu anda transfer piyasasında en popüler oyuncu olduğu aktarıldı.

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