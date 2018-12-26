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Cengiz Ünder asist yaptı, Roma rahat kazandı!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cengiz Ünder'in 90 dakika oynadığı ve 1 asist yaptığı maçta Roma sahasında Sassuolo'yu 3-1 yendi.

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.
 
Ligin 18. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Sassuolo'yu ağırlayan Roma, 8. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 23. dakikada Patrik Schick'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
 
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 59. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ağları sarsmasıyla skoru 3-0 getirdi.
 
Cengiz Ünder'den asist
 
Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, 3. golün asistini yaptı. Sassuolo ise 90. dakikada Khouma Babacar ile fileleri havalandırdı ve mücadele, Roma'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Puanını 27'ye çıkaran Roma 7. sıraya yükselirken, 25 puanlı Sassuolo ise 11. sırada kaldı.

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