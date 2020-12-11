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Spor

Cengiz Ünder attı, Leicester kazandı

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.

IHA11 Aralık 2020 Cuma 01:23 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 01:23
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca İngiliz temsilcisi sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. 

Leicester’da golleri 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi puanını 13 yaptı, Yunan temsilcisi ise 3 puanda kaldı ve elendi.

Leicester’da milli futbolcu Cengiz Ünder’in 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu AEK karşısında kaydettiği gol ile İngiliz takımındaki ilk kez gol sevinci yaşadı.

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