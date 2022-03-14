İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8752
  • EURO
    16,2692
  • ALTIN
    945.137
  • BIST100
    2068.92
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cengiz Ünder attı, Marsilya rahat kazandı
Spor

Cengiz Ünder attı, Marsilya rahat kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya'nın Brest'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder bir gol kaydetti.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:23
ABONE OL

Ligin 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.

Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.

Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.