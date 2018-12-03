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Cengiz Ünder attı, Roma puana razı oldu

AS Roma, Serie A'nın 14. haftasında sahasında konuk ettiği Inter ile 2-2 berabere kaldı.

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Serie A'nın 14. haftasında AS Roma, taraftarı önünde Inter ile karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Roma ile Inter sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
 
AS Roma'nın golünü 51. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı mükemmel vuruşla milli oyuncumuz Cengiz Ünder ve 74. dakikada penaltıdan Aleksandar Kolarov kaydetti. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 83. dakikada yerini Pastore'ye bıraktı.
 
Inter'in karşılaşmadaki gollerini 37. dakikada Keita Balde, 66. dakikada Mauro Icardi attı.
 
Bu sonucun ardından Inter puanını 29'a çıkarırken, AS Roma'nın puanı 20 oldu.
 
Ligin 15. haftasında Roma deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Inter ise bir sonraki maçında deplasmanda Juventus'a konuk olacak.

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