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  • Cengiz Ünder bir ilke imza attı! Ve 2024'te zirvenin sahibi oldu
Spor

Cengiz Ünder bir ilke imza attı! Ve 2024'te zirvenin sahibi oldu

Cengiz Ünder dün akşam oynanan Antalyaspor maçında Fenerbahçe'nin 42. dakikada ilk golünü attı ve bir ilke imza attı. Başarılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste gol atmayı başardı. İşte detaylar...

4 Şubat 2024 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Cengiz Ünder bir ilke imza attı! Ve 2024'te zirvenin sahibi oldu
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, attığı muhteşem golle kariyerinde bir ilki başardı. Öte yandan Ünder, yıldız futbolcuları geride bıraktı.

MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

Müsabakanın 42. dakikasında Tadic'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu İsmail Yüksek, ceza sahası dışında bekleyen Cengiz Ünder'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ceniz Ünder, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağarla buluştu.

BİR İLKE İMZA ATTI

Antalyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

2024 YILININ EN FAZLA GOL ATANI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, attığı bu golle birlikte yıldız futbolcuları geride bıraktı. Ünder, 2024 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe forması ile 21 resmi maça çıktı. Genç futbolcu söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de asist performansı sergiledi.

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