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Spor

Cengiz Ünder çalışmalara hız verdi

Fenerbahçe'de sakatlık sonrası formasından uzak kalan Cengiz Ünder, sahalara en iyi şekilde dönmek için çalışmalarına hız verdi.

Fanatik11 Ekim 2023 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Cengiz Ünder çalışmalara hız verdi
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda Fransa Ligue 1'in köklü takımı Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder, Süper Lig'deki ilk karşılaşması olan Samsunspor mücadelesinde asist yaparak alkış toplamıştı. Ancak, daha sonra Antalyaspor maçında sakatlanan Milli futbolcu, formasından uzak kalmıştı. Cengiz, sahalara en iyi şekilde dönmek için çalışmalarına hız verdi.

15 milyon Euro ile bu sezon Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, Antalya maçında henüz 3. dakikada sakatlanıp kenara gelmişti. Şu ana kadar sadece 4 karşılaşmada 136 dakika süre alabilen Milli yıldız, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı.

SIKI ÇALIŞIYOR

Başarılı oyuncu, kendisi için hazırlanan özel programı uygulayarak, sıkı şekilde çalışıyor. 17 Eylül'den beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz, 22 Ekim Pazar günündeki Hatayspor maçıyla birlikte formasına kavuşmanın hesaplarını yapıyor.

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