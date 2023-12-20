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Spor

Cengiz Ünder: Daha fazlasını yapacağıma herkes emin olsun

Fenerbahçe'de yaptığı 1 gol ve 1 asistle Kayserispor maçının kilit isimlerinden olan Cengiz Ünder, maç sonrası demeçlerde bulundu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Cengiz Ünder: Daha fazlasını yapacağıma herkes emin olsun
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, "Bu zamana kadar çok çalıştım. Sakatlığımın üzerinden uzun zaman geçti. Bugünlere gelmek için elimden geleni en fazlasıyla çalıştım. Bugün gol atacağımı da hissediyordum. Arkadaşlarıma da söyledim, arkadaşlarım da bana atacağımı söyledi. Çok mutluyum. Fenerbahçe formasıyla ilk golüm. Umarım daha fazla goller atarım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Golümü attım, moralim yerinde. Çok şey gördüm ama bunların hepsini yuttum. Ben her zaman işime bakan bir futbolcuyum. Yaşım da genç, elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Fenerbahçe forması için de yüzde yüzümden daha fazlasını yapacağıma herkes emin olsun." dedi.

Milli oyuncu ayrıca, "Ben oynadıkça güçlü oluyorum. Samsunspor maçında oynadım, asist yaptım. Bu maçta oynadım, ligde ikinci maçım daha. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Bugün de bunu gösterdiğime inanıyorum. Bu golüm de Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" sözlerini sarf etti.

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