Cengiz Ünder: Dzeko'yu iyi tanıyorum, konuşmama gerek yok

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 2-0 kazanılan Samsunspor mücadelesini değerlendirdi.

Milli futbolcu, Edin Dzeko'ya asist yaptığı ilk gol için, "Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapan birisi. Onu görünce kesiyorum ben. Zaten buraya gelinde ona çok gol attıracağım dedim. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe formasıyla oynamak gurur vericiydi. İlk asistimi yaptım, bunların devamı gelecek." dedi.

Cengiz, sakatlığı ile ilgili sonrası, "Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara, bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi. Çok daha iyi olacağım." sözlerini sarf etti.