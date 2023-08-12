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Spor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. Milli futbolcu sarı lacivertlilere imza atmak için kulüp binasına hareket etti. Transferi için açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim.' dedi.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

MARSILYA PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

'FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM'

İstanbul'a gelen Cengiz Ünder'in ilk açıklamaları; Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Marsilya ile antrenman yaparken sürekli kafam buradaydı. Sonunda geldim. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Bir an önce antrenmana ve maça çıkmak istiyorum. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım.

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