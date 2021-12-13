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Spor

Cengiz Ünder fırtına gibi geri döndü! Şampiyonluk…

Milli futbolcu Cengiz Ünder sakatlığını atlattı ve Strasbourg deplasmanında sahalara geri döndü. 66. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder takımının 2-0 sahadan galip ayrılmasında önemli rol oynadı. Marsilya Ligue 1'de ikinci sıraya yükseldi ve şampiyonluk yarışında PSG'nin en ciddi rakibi oldu.

Star.com.tr13 Aralık 2021 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:03
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder sakatlığını atlattı ve formayı geri kaptı. Milli yıldız Strasbourg deplasmanında 66. dakikada oyuna dahil olurken Marsilya sahadan 2-0 galip ayrıldı. İkinci sıraya yükselen Marsilya, PSG'nin ardından şampiyonluk yarışında bende varım dedi.

CENGİZ ÜNDER, DİENG'İN YERİNE OYUNA DAHİL OLDU

Milli yıldız maça yedek kulübesinde başladı. Marsilya'nın 62. dakikasında ilk golünü atan Dieng 66. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı. Maç sonrasında Dieng'in neden oyundan çıkarıldığını soran basın mensuplarına Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli şu açıklamayı yaptı: Dieng'in ağrıları vardı. Kendisi ağrılarının arttığını söyledi ve oyundan çıkardık. Oyuna Cengiz Ünder'i dahil etti."

CENGİZ ÜNDER: 5 GOL 1 ASİST

Sezon başında Roma'dan ayrılan ve Marsilya'ya kiralık olarak dahil olan Cengiz Ünder bu sezon Fransız ekibiyle 18 maça çıktı. 5 gol 1 de asist yapan Cengiz, Marsilya'da kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Marsilya Ligue 1'de ikinci sıraya yükselirken şampiyonluk yolunda PSG'nin en yakın takipçisi..

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