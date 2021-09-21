Star.com.tr 21 Eylül 2021 Salı 23:06 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:10

Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Ligde çıktığı 5 maçta 3 gol atan milli futbolcu için Fransız basını övgü dolu yazılar yazıyor. Fransız medyasında kaleme alınan bir yazıda Cengiz için "Önümüzdeki yıllara damga vurabilir" başlıklı yazı yayınlandı.

"CENGİZ ÜNDER ÖNÜMÜZDEKİ YILLARA DAMGA VURABİLİR"



Milli futbolcu Cengiz Ünder'in kariyerinin başından bu yana ele alındığı yazıda Altınordu'dan Marsilya'ya transfer olana kadar ki yükselişinden bahsedildi. 24 yaşındaki yıldızın İtalya'da Roma ile bekleneni karşılayamamasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transferinin kendisi için yanlış olduğuna değindi.

CENGİZ ÜNDER FRANSA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU



Fransızlar Cengiz'in Marsilya'da küllerinden doğduğuna değinerek ilk üç maçta gol atma başarısı göstererek Marsilya forması giyen yıldız oyuncuların rekoruna ortak olduğunu belirtti.

Fransa ligue1'in resmi sitesi Marsilya formasıyla gösterdiği performansı sitesine taşırken Cengiz Ünder hazırlanan listede zirveye yerleşti.

Milli futbolcu Fransa'da Marsilya forması giyen ilk 4 lig maçında 3 veya daha fazla gol atan son 10 oyuncu arasında zirveye yükseldi. Cengiz listede dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile zirveye de yer alırken Dimitri Payet'i de yakaladı.

"KENDİNİ BİLEN OYUNCU"



Fransızlar, Cengiz için, "Oyunun içinde çok zeki ve belirli eylemlerde inatçı olmasına rağmen, Sampaoli tarafından uygulanan taktiklerin içini ve dışını tam olarak anladı . Çok yönlülüğü aynı zamanda ona bu hücum şemasında özgürlükler veriyor, koridor kadar sağ yarı alanı da işgal edebiliyor. Oyuncu karşısındaki rakibini çok zorluyor ve bire birde çalım yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor." yorumu yaptı.