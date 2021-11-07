Star.com.tr 7 Kasım 2021 Pazar 11:40 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 11:40

Milli futbolcu Cengiz Ünder Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla başarılı performans göstermeye devam ediyor. Son oynanan Clermont maçında takımına galibiyet golünü getiren Cengiz Ünder çıktığı 10 lig maçında 4 atmayı başardı. İtalyan basınından Andre Di Carlo yıldız oyuncuya övgüler dizerken ünlü gazetecinin sözleri Fransa'da gündem oldu. Öte yandan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli de oyuncusuna methiyeler dizdi.

"CENGİZ HER ZAMAN İYİ BİR OYUNCU OLDU"

İtalyan gazeteci Andre Di Carlo Cengiz Ünder'e Marsilya'ya transfer olmasıyla doğru tercih yaptığını belirterek övgüler dizdi. Di Carlo'nun sözleri şu şekilde:

"Marsilya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Jorge Sampaoli'nin önerdiği oyun sisteminde vazgeçilmez hale geldi. Her zaman hücumda ve bire birde, Marsilya hücumuna enerji verdi. Bu sezonun son transfer piyasasının şüphesiz en iyi oyuncularından biri oldu. Marsilya'daki iyi başlangıcından çok etkilenmedim çünkü onun güçlü bir oyuncu olduğunu biliyorum. Seviyesine geri dönmek için doğru takımı ve doğru koçu bulmayı hak etti."

HOCASI SAMPAOLİ'DEN CENGİZ ÜNDER'E ÖVGÜLER

Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli oyuncusu Cengiz'e övgü dolu açıklamalar yaptı. Sampaoli'nin milli yıldız için sözleri şu şekilde:

" Cengiz Ünder'in inanılmaz teknik kalitesine hayran kaldım . Clermont'taki hedefinde yapmayı başardığı şey çok güçlü. Sol ayağıyla çözüm bulmak için sadece küçük bir alanı vardı. Ancak tüm bunlar, sezona mükemmel başlangıcını doğruluyor. Kafası karışıyor, çok çalışıyor. forvet olmak çok zor ve daha da fazlası Marsilya'da, bence Cengiz en iyi yaz transferimiz."