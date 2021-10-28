Star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:33

Fransa Ligue 1'de Marsilya'da müthiş performans gösteren Cengiz Ünder için bir övgü de Mevlüt Erdinç'ten geldi. Fransa'da Ligue 1'in resmi sitesine konuşan Mevlüt Erdinç milli yıldıza methiyeler dizdi.

"CENGİZ ÜNDER BİR FENOMEN"

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in Cengiz Ünder için sözleri şu şekilde:

"Cengiz, Marsilya'ya transfer olarak kendini buldu. Belki çevresi sayesinde, belki de Marsilya taraftarları sayesinde... Marsilya'da başarılı olduğunu görmek beni şaşırtmıyor. Cengiz Ünder, transfer seçimini yaparken Marsilya'yı ilk olarak düşündü. Cengiz, bir fenomen. Sağ ayağına ve sol ayağına çok hakim ve şutları çok etkili. Rakibini bire birde eksiltebiliyor"

MARSİLYA CENGİZ ÜNDER İÇİN OCAK AYINI BEKLİYOR

Roma'dan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya milli futbolcu için sezon sonunu beklememe kararı almıştı. İtalyan gazeteci Filippe Biafora'nın verdiği bilgiye göre, Cengiz Ünder sezon öncesi ve Ligue 1'deki ilk maçlarda çok sayıda gol kaydetmeyi başardı. Bu nedenle Olympique de Marsilya satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Sezon sonunu beklemeden transferi tamamlamak isteyen Marsilya yetkilileri şimdiden harekete geçti.

12 MAÇTA 4 GOL

Milli yıldız Marsilya'da çıktığı 12 maçta 4 gol atmayı başardı. Takımın en etkili isimlerinden olan Cengiz Ünder için Fransız basını, "Oyunun içinde çok zeki ve belirli eylemlerde inatçı olmasına rağmen, Sampaoli tarafından uygulanan taktiklerin içini ve dışını tam olarak anladı . Çok yönlülüğü aynı zamanda ona bu hücum şemasında özgürlükler veriyor, koridor kadar sağ yarı alanı da işgal edebiliyor. Oyuncu karşısındaki rakibini çok zorluyor ve bire birde çalım yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor." yorumu yaptı.